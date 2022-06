Biden al vertice Nato: “Gli Usa miglioreranno le difese in Europa. Forze aeree aggiuntive e nuove capacità in Italia e Germania” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Con l’adesione di Svezia e Finlandia – ormai prossima dopo la rimozione del veto della Turchia – la Nato sarà “più forte e sicura”, dice il presidente Usa Joe Biden aprendo il summit dell’Alleanza atlantica a Madrid insieme al segretario generale Jens Stoltenberg. E annuncia, come anticipato alla stampa dal suo consigliere Jake Sullivan, che gli Stati Uniti “miglioreranno la loro postura di difesa in Europa per rafforzare la nostra sicurezza e rispondere alle sfide”, anche attraverso “un rafforzamento delle Forze di rotazione nel Baltico e un dislocamento di difese aeree aggiuntive, insieme ad altre capacità, in Italia e in Germania“. “Oggi lanciamo un messaggio: la Nato è forte e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Con l’adesione di Svezia e Finlandia – ormai prossima dopo la rimozione del veto della Turchia – lasarà “più forte e sicura”, dice il presidente Usa Joeaprendo il summit dell’Alleanza atlantica a Madrid insieme al segretario generale Jens Stoltenberg. E annuncia, come anticipato alla stampa dal suo consigliere Jake Sullivan, che gli Stati Uniti “la loro postura di difesa inper rafforzare la nostra sicurezza e rispondere alle sfide”, anche attraverso “un rafforzamento delledi rotazione nel Baltico e un dislocamento di, insieme ad altre, ine in“. “Oggi lanciamo un messaggio: laè forte e ...

