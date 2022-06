Biden al summit Nato annuncia più truppe anche in Italia Cade il veto turco a Svezia e Finlandia

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Gli Stati Uniti dispiegheranno “difese aree aggiuntive e altre capacità in Germania e”. Lo hato il presidente americano Joe, parlando del rafforzamento della presenza militare statunitense in Europa in un breve incontro con il segretario generale dellaJens Stoltenberg, prima dell’inizio deldi Madrid. “Oggi annuncio che gli Stati Uniti miglioreranno la loro postura di difesa in Europa per rafforzare la nostra sicurezza e rispondere alle sfide”, ha detto il presidente americano. Nel concreto, dagli Usa arriveranno altree mezzi nel continente. L’elenco di tutte le basi“Qui in Spagna lavoreremo con il nostro alleato per aumentare i cacciatorpedinieri che abbiamo nella base navale di Rota, che passeranno da quattro a sei – ...

He confirmed the U.S. will raise the number of destroyers in Spain to six from four and said Washington will send two additional F-35 squadrons to Britain and establish the 5th Army headquarters in ...