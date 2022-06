«Bergamo Festival»: i destini dell’ambiente e della democrazia si incrociano al Monastero di Astino (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il titolo della nuova edizione è «destini INCROCIATI. Le sorti della democrazia e il futuro del Pianeta». Nel corso di tre giornate, con un incontro alle 18 e uno alle 21, scrittori, sociologi, scienziati, giornalisti e politici condivideranno il palco per parlare dell’attuale situazione geopolitica, con la consapevolezza che la pace nel mondo non è più solo un’utopia astratta ma un’urgenza concreta Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il titolonuova edizione è «INCROCIATI. Le sortie il futuro del Pianeta». Nel corso di tre giornate, con un incontro alle 18 e uno alle 21, scrittori, sociologi, scienziati, giornalisti e politici condivideranno il palco per parlare dell’attuale situazione geopolitica, con la consapevolezza che la pace nel mondo non è più solo un’utopia astratta ma un’urgenza concreta

