Bergamo: Basso e il sogno cifra tonda (Di mercoledì 29 giugno 2022) Eliminato il campione in carica del "Trofeo AZIMUT": Federico Arnaboldi viene superato dall'esperto genovese, che in caso di arrivo in finale raggiungerebbe quota 400 match giocati da professionista. Rinviato l'appuntamento con il primo punto ATP per Filiberto Fumagalli Leggi su federtennis (Di mercoledì 29 giugno 2022) Eliminato il campione in carica del "Trofeo AZIMUT": Federico Arnaboldi viene superato dall'esperto genovese, che in caso di arrivo in finale raggiungerebbe quota 400 match giocati da professionista. Rinviato l'appuntamento con il primo punto ATP per Filiberto Fumagalli

Pubblicità

livetennisit : Trofeo AZIMUT Bergamo / Andrea Basso e il sogno della cifra tonda - GianlucaPirett2 : @lorenzo_lago Corsi di cittadinanza digitale gratuiti, pubblico over 60 ma sfrutterei il canale 'patrocinante' per… - snktsenzastelle : RT @LisaDMona: la lotte per la autodeterminazione dei corpi delle persone con utero si combatte anche qui, per chi è di Bergamo e dintorni… - always_1325 : RT @LisaDMona: la lotte per la autodeterminazione dei corpi delle persone con utero si combatte anche qui, per chi è di Bergamo e dintorni… - notanuggetz : RT @LisaDMona: la lotte per la autodeterminazione dei corpi delle persone con utero si combatte anche qui, per chi è di Bergamo e dintorni… -