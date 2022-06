Beach soccer, ufficializzati i 12 convocati in vista delle qualificazioni per l’Euro Beach Soccer League (Di mercoledì 29 giugno 2022) Si entra ufficialmente nel vivo per quanto riguarda la stagione del Beach Soccer azzurro. La Nazionale del CT Emiliano Del Duca, infatti, nella giornata odierna partirà alla volta del Portogallo per prendere parte alle qualificazioni all’Euro Beach Soccer League, la cui fase finale si svolgerà a settembre proprio in Italia. Il nostro commissario tecnico ha diramato la lista dei 12 convocati per il torneo in programma sulla spiaggia lusitana di Nazaré. Come si svilupperà il programma? Gli Azzurri esordiranno venerdì primo luglio (ore 15.15 locali, le 16.15 italiane) contro l’Azerbaigian per poi affrontare domenica 3 luglio (ore 16.30 locali, le 17.30 italiane) l’Ucraina. L’ELENCO DEI ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) Si entra ufficialmente nel vivo per quanto riguarda la stagione delazzurro. La Nazionale del CT Emiliano Del Duca, infatti, nella giornata odierna partirà alla volta del Portogallo per prendere parte alleal, la cui fase finale si svolgerà a settembre proprio in Italia. Il nostro commissario tecnico ha diramato la lista dei 12per il torneo in programma sulla spiaggia lusitana di Nazaré. Come si svilupperà il programma? Gli Azzurri esordiranno venerdì primo luglio (ore 15.15 locali, le 16.15 italiane) contro l’Azerbaigian per poi affrontare domenica 3 luglio (ore 16.30 locali, le 17.30 italiane) l’Ucraina. L’ELENCO DEI ...

