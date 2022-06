Baymax! da oggi disponibile gratis per gli abbonati

(Di mercoledì 29 giugno 2022)è il giorno di uscita della serie originale Disney, sequel del film d’animazione Big Hero 6, altro capolavoro Disney. La serie, visibiledagliDisney+, è stata creata da Don Hall, il regista di Big Hero 6, film che gli ha consentito di vincere il premio Oscar. Al centro della scena il robot sanitario Baymax, uno dei personaggi più amati del film premiato con l’Oscar come miglior film d’animazione nella cerimonia 2015. A prestare la voce al robot sarà a distanza di otto anni ancora Scott Adsit. L’attore statunitense, famoso per aver recitato nella sitcom 30 Rock in onda sulla NBC, non sarà però l’unica piacevole conferma del precedente cast, vista la presenza dell’attrice Maya Rudolph che tornerà a prestare la voce a Zia Cass. Di cosa parla Baymax? La serienarra ...

