Bayern Monaco, Mané: “Ho voluto venire qui lo stesso giorno in cui il mio agente mi ha detto dell’interesse” (Di mercoledì 29 giugno 2022) In una intervista concessa a Sport Bild, il nuovo acquisto del Bayern Monaco, Sadio Mané, ha parlato della sua prossima avventura. Ecco le sue parole: “Qualche settimana fa il mio agente mi ha informato che il Bayern aveva chiesto di me. Lo stesso giorno ho detto: voglio andare al Bayern. E anche se altri club erano interessati la decisione è stata presa da me. Ho sentito subito che mi volevano per davvero, sono rimasto affascinato dal modo in cui il Bayern vuole utilizzarmi. Il sistema di gioco è simile a quello del Liverpool, per cui mi ritengo adatto al Bayern. Klopp? Era triste che me ne andassi ma la decisione l’ho presa molto rapidamente”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 giugno 2022) In una intervista concessa a Sport Bild, il nuovo acquisto del, Sadio, ha parlato della sua prossima avventura. Ecco le sue parole: “Qualche settimana fa il miomi ha informato che ilaveva chiesto di me. Loho: voglio andare al. E anche se altri club erano interessati la decisione è stata presa da me. Ho sentito subito che mi volevano per davvero, sono rimasto affascinato dal modo in cui ilvuole utilizzarmi. Il sistema di gioco è simile a quello del Liverpool, per cui mi ritengo adatto al. Klopp? Era triste che me ne andassi ma la decisione l’ho presa molto rapidamente”. SportFace.

Pubblicità

GiovaAlbanese : La #Juventus sul profilo @JuventusFCWomen pare stia annunciando un colpo di #calciomercato. L'identikit sembra quel… - osimhenismo_ : RT @futvideo10: Se la Champions League fosse 'GIUSTA' 2007: MILAN ???? 2008: CHELSEA ???? 2009: BARCELLONA ???? 2010: BARCELLONA ???? 2011: BARCELL… - sportface2016 : #BayernMonaco, #Mané: “Ho voluto venire qui lo stesso giorno in cui il mio agente mi ha detto dell’interesse” - _Berlino_ : Ma Lukaku nel Real Madrid sarebbe titolare? NO!! Nel Bayern Monaco 'con Lewandowski'? No!! Nel Liverpool che ha p… - Fidanzaluca02 : Il #Bayern Monaco sta studiando la possibilità di inviare una proposta al #Lille per l'attaccante Jhonatan #David.… -