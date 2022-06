Bayern Monaco | Hoeness | “Il Barcellona può risparmiarsi altre offerte”

(Di mercoledì 29 giugno 2022) “Il futuro di Lewandowski? Ilpuòulteriori. Penso che le dichiarazioni di Oliver Kahn, Herbert Hainer e Hasan Salihamidži?, in cui dicono che Lewandowski adempirà al suo contratto, siano state chiare”. Ai microfoni Sky DE, il presidente delUliha parlato della situazione contrattuale di Robert Lewandowski, che vorrebbe passare algià da quest’estate. Sull’acquisto di Mané: “Non l’abbiamo preso per dimostrare qualcosa agli altri, ma per rafforzare la nostra squadra. Quando è diventato chiaro che una mossa era possibile, eravamo tutti entusiasti. Non c’è nessun contro questo trasferimento al. Gnabry? So che ha ricevuto un’ottima offerta dal club. Ora tocca a lui prendere una ...

Uli Hoeness, ex presidente del Bayern Monaco, parla a Sky Deutschland dell'acquisto di Sadio Mané e della possibile cessione di Robert Lewandowski al Barcellona: 'Mané non l'abbiamo preso per dimostrare qualcosa agli altri, ma per rafforzare la nostra squadra. Quando è diventato chiaro che una mossa era possibile, eravamo tutti entusiasti. Non c'è nessun problema contro questo trasferimento al Bayern. Gnabry? So che ha ricevuto un'ottima offerta dal club. Ora tocca a lui prendere una decisione.' Oliver Bierhoff ritiene probabile il trasferimento di Leroy Sané e Serge Gnabry lontano dal Bayern Monaco dopo l'arrivo di Mané. Il futuro di Robert Lewandowski rimane ancora incerto. Il Bayern Monaco, tramite il suo presidente onorario Hoeness, ha fatto capire nuovamente che il polacco non si muoverà da Monaco e che rispetterà il contratto.