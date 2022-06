"Basta ambizioni personali". Tajani e Ronzulli strigliano Meloni (Di mercoledì 29 giugno 2022) Antonio Tajani e Licia Ronzulli sono due voci di spicco del centrodestra. Ed entrambi, con toni diversi, quest'oggi hanno voluto lanciare un messaggio alla coalizione, uscita sconfitta dalle elezioni amministrative in cui si sono perse città importanti come Verona. Con un destinatario preciso: Giorgia Meloni. Ieri era stata una giornata piuttosto turbolenta, perché la leader di Fratelli d'Italia nella richiesta di un vertice urgente sembrava tradire tutta l'insofferenza per un'alleanza che non riesce a mettersi d'accordo nemmeno sul posto in cui vedersi. Arcore? La villa di Berlusconi sull'Appia a Roma? Fatto sta che però al di là dell'incontro, che secondo la coordinatrice lombarda di Forza Italia Ronzulli "va prima preparato", a dividere i vertici dei tre partiti sembrano essere questioni più apicali. E' per questo ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 29 giugno 2022) Antonioe Liciasono due voci di spicco del centrodestra. Ed entrambi, con toni diversi, quest'oggi hanno voluto lanciare un messaggio alla coalizione, uscita sconfitta dalle elezioni amministrative in cui si sono perse città importanti come Verona. Con un destinatario preciso: Giorgia. Ieri era stata una giornata piuttosto turbolenta, perché la leader di Fratelli d'Italia nella richiesta di un vertice urgente sembrava tradire tutta l'insofferenza per un'alleanza che non riesce a mettersi d'accordo nemmeno sul posto in cui vedersi. Arcore? La villa di Berlusconi sull'Appia a Roma? Fatto sta che però al di là dell'incontro, che secondo la coordinatrice lombarda di Forza Italia"va prima preparato", a dividere i vertici dei tre partiti sembrano essere questioni più apicali. E' per questo ...

Pubblicità

frncsc_cnt : @Danibale_ @SamueleFrancioo Sì ma le ambizioni della Roma restano quelle. Quando lottavano per lo scudetto gli abbi… - ilciccio67 : @guich76 @scaribel @fRa_gAv @FabDellaValle Non è il centrocampo di una squadra che abbia ambizioni serie. Non bast… - rosydesimone1 : RT @Giovanni24056: @claudio301065 Su DiMaio aveva ragione Orwell... Basta andarsi a rileggere il ritrattino che ne ha fatto -con settant'an… - mauri48aho : RT @Giovanni24056: @claudio301065 Su DiMaio aveva ragione Orwell... Basta andarsi a rileggere il ritrattino che ne ha fatto -con settant'an… - Zznatyss : RT @Giovanni24056: @claudio301065 Su DiMaio aveva ragione Orwell... Basta andarsi a rileggere il ritrattino che ne ha fatto -con settant'an… -