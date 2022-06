Basket, NBA: Danilo Gallinari conteso da molte squadre. Boston ultima interessata, ma c’è anche l’Olimpia Milano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il futuro di Danilo Gallinari è ancora tutto da scrivere. Le prossime ore possono essere fondamentali per il giocatore italiano, che è all’ultimo dei suoi tre anni di contratto da 61.425 milioni con gli Atlanta Hawks, ma solo 5 dei 21.450 milioni per la prossima stagione sono garantiti. Il destino di Gallinari sembra essere molto lontano dagli Hawks, che stanno cercando di inserire l’azzurro in una trade con altre squadre. Danilo è stato offerto anche ai San Antonio Spurs in uno scambio che dovrebbe portare Dejounte Murray ad Atlanta. Sul giocatore italiano, però, sono piombati adesso anche i Boston Celtics, che stanno cercando un giocatore d’esperienza per ampliare la loro second unit. Un discorso simile lo hanno fatto anche i Miami ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il futuro diè ancora tutto da scrivere. Le prossime ore possono essere fondamentali per il giocatore italiano, che è all’ultimo dei suoi tre anni di contratto da 61.425 milioni con gli Atlanta Hawks, ma solo 5 dei 21.450 milioni per la prossima stagione sono garantiti. Il destino disembra essere molto lontano dagli Hawks, che stanno cercando di inserire l’azzurro in una trade con altreè stato offertoai San Antonio Spurs in uno scambio che dovrebbe portare Dejounte Murray ad Atlanta. Sul giocatore italiano, però, sono piombati adessoCeltics, che stanno cercando un giocatore d’esperienza per ampliare la loro second unit. Un discorso simile lo hanno fattoi Miami ...

