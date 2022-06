Barcellona, si avvicina accordo con Bayern Monaco per Lewandowski. De Jong non vuole lo United (Di mercoledì 29 giugno 2022) Momento particolare per il calciomercato del Barcellona, che sta cercando di operare su più fronti. Il nodo principale è legato a Robert Lewandowski, con i blaugrana che hanno aumentato la loro offerta al Bayern Monaco arrivando a 40 milioni più 5 di bonus. Sembra avvicinarsi quindi l’accordo con i bavaresi, che chiedono 50 milioni per il 34enne attaccante polacco, in scadenza nel 2023 e convinto a cambiare aria. Diversa invece la situazione legata alla possibile partenza di Frenkie de Jong: l’olandese infatti non vuole lasciare Barcellona e oppone resistenza al trasferimento al Manchester United, con i club che invece sembrerebbero vicini a un accordo. Il Barca poi vorrebbe cedere Memphis Depay per ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 giugno 2022) Momento particolare per il calciomercato del, che sta cercando di operare su più fronti. Il nodo principale è legato a Robert, con i blaugrana che hanno aumentato la loro offerta alarrivando a 40 milioni più 5 di bonus. Sembrarsi quindi l’con i bavaresi, che chiedono 50 milioni per il 34enne attaccante polacco, in scadenza nel 2023 e convinto a cambiare aria. Diversa invece la situazione legata alla possibile partenza di Frenkie de: l’olandese infatti nonlasciaree oppone resistenza al trasferimento al Manchester, con i club che invece sembrerebbero vicini a un. Il Barca poi vorrebbe cedere Memphis Depay per ...

Pubblicità

sportface2016 : #Calciomercato #Barcellona Si avvicina accordo per #Lewandowski, mentre #deJong non vuole andarsene - zona_talento_ : ???? Il Barcellona si avvicina a Lewandowski. ?? Tuttavia, resta ancora da trovare un accordo con Bayern Monaco che c… - FiorentinaZone : L’Espanyol ha presentato una terza offerta alla Fiorentina per Dragowski: i viola continuano a chiedere più di cinq… -