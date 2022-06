Balotelli versione papà: sulle montagne russe insieme alla figlia | VIDEO (Di mercoledì 29 giugno 2022) Mario Balotelli si gode le vacanze con la figlia Pia, avuta dalla relazione con Raffaella Fico. I due si sono divertiti sulle montagne russe. Ecco il VIDEO pubblicato dall'attaccante su Instagram. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 29 giugno 2022) Mariosi gode le vacanze con laPia, avuta drelazione con Raffaella Fico. I due si sono divertiti. Ecco ilpubblicato dall'attaccante su Instagram.

Pubblicità

PianetaMilan : .@FinallyMario versione papà: sulle montagne russe insieme alla figlia | #VIDEO - #Social #Balotelli - max_blue : @Jurgen__K Credo proprio giochi solo per i soldi, ma il gioco non le piaccia proprio. E' la versione caruccia di Ba… - Domenic3535 : Cassano balotelli in versione kakà sheva in quell’europeo -