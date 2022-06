Baldino M5s | “Draghi ha chiesto a Grillo di rimuovere Conte? Parole gravi | senza smentita rapporti complessi nel governo”

Pubblicità

OttaviDeborah : RT @BaldinoVittoria: Con l’ok della commissione Giustizia la proposta di legge sulla depenalizzazione della coltivazione domestica della #c… - AlbertoFavilla : @Corriere sta arrivando un altro rappresentante 'furbo' del M5s. Dopo tutti i fenomeni ecco la BALDINO. Ma dove viv… - Ninah04282351 : Vittoria Baldino vuole cortesemente spiegarci in cosa il m5s sta differendo da Di Maio? Non mi pare abbiate lasciat… - Valter41271244 : RT @BaldinoVittoria: Con l’ok della commissione Giustizia la proposta di legge sulla depenalizzazione della coltivazione domestica della #c… - Manuel_Ghzz : RT @BaldinoVittoria: Con l’ok della commissione Giustizia la proposta di legge sulla depenalizzazione della coltivazione domestica della #c… -

Il Fatto Quotidiano

Infine con l'ok a un emendamento riformulato a prima firma Vittoria) si introduce una novità sull'articolo 1 della pdl: nel caso in cui il minore straniero frequenti la scuola primaria "...... nella puntata di oggi giovedì 23 giugno, è stata la grillina Vittoria. La deputata e ...dovrebbe essere in discussione per via della scelta politica di una o più persone all'interno del'. ... Baldino (M5s): “Draghi ha chiesto a Grillo di rimuovere Conte Parole gravi, senza smentita rapporti… Lo afferma Vittoria Baldino, capogruppo commissione Affari Costituzionali e coordinatrice del Comitato per le Politiche Giovanili M5S. "Si tratta di un primo, importante, passo verso una legge tanto ...Il Movimento 5 Stelle, con l'onorevole Carlo Sibilia in testa, domanda le «teste» dei presidenti di commissione che fanno parte di «Insieme per il futuro», la neo-formazione partitica nata sull'onda d ...