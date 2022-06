Autonomia: Bersani-Errani, 'si fermi la macchina, no a cittadinanza differenziata' (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 (Adnkronos) - "Si fermi la macchina" del disegno di legge sull'Autonomia differenziata, perchè altrimenti il rischio è che "per inerzia" si facciano "scelte che poi paghiamo duramente", arrivando a costruire un modello di "cittadinanza differenziata". A chiederlo, in una conferenza stampa alla Camera, parlando da "autonomisti e regionalisti", i parlamentari di Leu, già presidenti dell'Emilia Romagna, Pier Luigi Bersani e Vasco Errani, e Federico Conte. Nel mirino, in particolare, un disegno di legge quadro nel quale "mancano le norme di principio che dicano in quale quadro si realizzano le previsioni costituzionali -spiega l'ex segretario del Pd- Si parla di Autonomia differenziata concernente materie che sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 (Adnkronos) - "Sila" del disegno di legge sull', perchè altrimenti il rischio è che "per inerzia" si facciano "scelte che poi paghiamo duramente", arrivando a costruire un modello di "". A chiederlo, in una conferenza stampa alla Camera, parlando da "autonomisti e regionalisti", i parlamentari di Leu, già presidenti dell'Emilia Romagna, Pier Luigie Vasco, e Federico Conte. Nel mirino, in particolare, un disegno di legge quadro nel quale "mancano le norme di principio che dicano in quale quadro si realizzano le previsioni costituzionali -spiega l'ex segretario del Pd- Si parla diconcernente materie che sono ...

