Auto, stop alla vendita per benzina e diesel dal 2035: l'accordo (nella notte) della Ue E la Cina fa scorte di metalli per l'elettrica (Di mercoledì 29 giugno 2022) Aspre trattative nella notte sulla creazione del fondo per il clima sociale. Via libera all'uso di tecnologie alternative come combustibili sintetici o ibridi plug-in se possono ottenere la completa eliminazione delle emissioni di gas serra

