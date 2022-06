Attenzione | se ne contiene troppo si rischia di avere un ictus o di manifestare altre serie patologie

Leggi su curiosauro

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Assumerlo in quantità esagerate può causare diverse, addirittura portare all’. In alcuni paesi si stanno muovendo per promulgare delle leggi che tassino tutti i prodotti che ne contengono. Di cosa si tratta? La maggior parte di noi ne fa uso almeno una volta al giorno, perché è presente in moltissimi prodotti. Ma qual è la quantità giusta per non stare male? Mangiarnefa male – (vanityfair) – curiosauro.itCausaStiamo parlando del sale che, se preso in quantità esagerate, può essere davvero dannoso per la salute. Lo sanno bene nel Regno Unito, dove la British Heart Foundation (BHF) ha esortato il governo a tassare anche i livelli elevati di sale negli alimenti (lo avevano già fatto nel 2018 con la sugar tax). Questa è una scelta coraggiosa che i politici inglesi ...