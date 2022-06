Pubblicità

caroliarita : RT @isabbah: Ergastolo senza sconti di pena per Salah Abdeslam, unico superstite del commando del 13 novembre 2013. #ValeriaSolesin #giusti… - PalermoToday : Attentati di Parigi: ergastolo senza sconti di pena a Salah Abdeslam - romatoday : Attentati di Parigi: ergastolo senza sconti di pena a Salah Abdeslam - telodogratis : Attentati di Parigi: ergastolo senza sconti di pena a Salah Abdeslam - morgia13 : RT @isabbah: Ergastolo senza sconti di pena per Salah Abdeslam, unico superstite del commando del 13 novembre 2013. #ValeriaSolesin #giusti… -

Fra i 19 condannati sul totale di 20 imputati figura anche Mohamed Abrini, 'l'uomo col cappellò deglidi Bruxelles, che avrebbe anche lui dovuto far parte dei commando di: gli sono ...Nello specifico Salah Abdeslam, l'unico sopravvissuto dei commando di terroristi che compirono glidi, nel 2015, in cui morirono 130 persone, è stato riconosciuto colpevole come "co -...