Atletica | Diamond League Stoccolma | con Jacobs anche Vallortigara e Folorunso

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Tutto pronto per l’ultima tappa diprima dei Mondiali di Eugene, domani a. Qui il campione olimpico Marcelltornerà in pista nei 100 metri, a cinque giorni dal 10.12 degli Assoluti di Rieti (dopo il 10.17 della batteria) con cui rientrava dall’infortunio muscolare. Questo sarà il suo ultimo test prima prima della partenza per l’Oregon, Usa, dove il 15 luglio sarà atteso dalle batterie nella giornata inaugurale del 15 luglio.scenderà in pista alle 20:15 domani in Svezia, dove troverà tanti atleti importanti, tra loro: il britannico Reece Prescod, il sudafricano Akani Simbine e il cingalese di Roma Yupun Abeykoon. Non sarà l’unico atleta azzurro impegnato domani però, perchéla saltatrice Elena(Carabinieri) ...

Pubblicità

sportface2016 : #Atletica, #DiamondLeague #Stoccolma: con #Jacobs anche #Vallortigara e #Folorunso - SkySport : Non perdere la #DiamondLeague! Giovedì 30 giugno è LIVE dalle 20 su Sky Sport Action #SkySport - sportli26181512 : Tre Jacobs diversi in vista di Stoccolma. Il meeting domani su Sky: Dove eravamo rimasti? Al Mondiale vincente di B… - RobertaFazio7 : RT @SkySport: DIAMOND LEAGUE STOCCOLMA Giovedì 30 giugno Dalle 20.00 Su Sky Sport Action #SkySport #Atletica #DiamondLeague - Mvukiye_adrian : RT @SkySport: DIAMOND LEAGUE STOCCOLMA Giovedì 30 giugno Dalle 20.00 Su Sky Sport Action #SkySport #Atletica #DiamondLeague -

Il campione olimpico dei 100 metri, Marcell Jacobs, ha così parlato nel corso della conferenza stampa alla vigilia della tappa dellaLeague di Stoccolma. in merito all'obiettivo prefissato per i Mondiali di Eugene. Ecco le sue parole: 'Arrivando dalle vittorie alle Olimpiadi e ai Mondiali indoor, l'obiettivo è portare a ...Così Marcell Jacobs, in conferenza stampa alla vigilia della gara dei 100 metri della tappa dellaLeague di Stoccolma, che lo vedrà in gara alle 20.15. "L'Infortunio è arrivato in un momento ...Il campione olimpico dei 100 metri, Marcell Jacobs, ha così parlato nel corso della conferenza stampa alla vigilia della tappa della Diamond League di Stoccolma.Marcell Jacobs si prepara per Stoccolma, al via domani, giovedì 30. Ma già mira al bersaglio grosso: una medaglia ai Mondiali di Eugene ...