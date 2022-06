Atene | arrestato anarchico milanese Prese parte agli scontri di Roma del 15 ottobre 2011

Pubblicità

Adnkronos

Polizia greca (AFP) Roma, 29 giugno 2022 -aduno dei protagonisti degli scontri durante la 'Giornata dell'indignazione' a Roma del 15 ottobre 2011. G. D., 39enne milanese anarchico - insurrezionalista , era ricercato in quanto ...La polizia greca, in collaborazione con i carabinieri del Ros, haun 39enne anarchico - insurrezionalista milanese. Era ricercato in quanto deve scontare una condanna a 6 anni di reclusione per devastazione e saccheggio e danneggiamento, reati commessi in ... Roma, scontri 2011: arrestato ad Atene militante anarchico ricercato Scontri a Roma nel 2011, arrestato in Grecia anarchico milaneseLa Polizia greca, in collaborazione con i Carabinieri del ROS, ha tratto in arresto ...La Polizia greca, in collaborazione con i Carabinieri del ROS, ha tratto in arresto C.D. 39enne, anarchico-insurrezionalista milanese. Era ricercato in quanto deve scontare una condanna a 6 anni di re ...