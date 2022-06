Atalanta: il “nuovo” Gosens arriva da Empoli (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’Atalanta rimane una delle società italiane più attive sul fronte calciomercato. Uno dei colpi attesi in questa sessione estiva per quanto riguarda la dea è indubbiamente l’esterno sinistro, che avrà il duro compito di non far rimpiangere Robin Gosens, passato alla corte dell’Inter di Simone Inzaghi nel mese di gennaio. Il profilo identificato dalla dirigenza bergamasca, in base a quanto riportato da calciomercato.com, sembrerebbe essere quello di Fabiano Parisi. Il laterale sinistro classe 2000, dotato di grande gamba e spunti in velocità, ha tutte le caratteristiche per ricoprire il ruolo secondo le direttive ed il sistema prediletto da Gasperini. Nel corso dell’ultima stagione ha raccolto 25 presenze nell’Empoli di Mister Andreazzoli garantendo un ottimo rendimento. Parisi Atalanta ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’rimane una delle società italiane più attive sul fronte calciomercato. Uno dei colpi attesi in questa sessione estiva per quanto riguarda la dea è indubbiamente l’esterno sinistro, che avrà il duro compito di non far rimpiangere Robin, passato alla corte dell’Inter di Simone Inzaghi nel mese di gennaio. Il profilo identificato dalla dirigenza bergamasca, in base a quanto riportato da calciomercato.com, sembrerebbe essere quello di Fabiano Parisi. Il laterale sinistro classe 2000, dotato di grande gamba e spunti in velocità, ha tutte le caratteristiche per ricoprire il ruolo secondo le direttive ed il sistema prediletto da Gasperini. Nel corso dell’ultima stagione ha raccolto 25 presenze nell’di Mister Andreazzoli garantendo un ottimo rendimento. Parisi...

