Assalto Capitol Hill, il racconto dell'assistente di Trump: "Tentò di prendere il volante dell'auto, poi ha afferrato l'agente dei servizi segreti" – Video (Di mercoledì 29 giugno 2022) L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha cercato di prendere il volante dal suo autista di limousine dei servizi segreti nel tentativo di unirsi alla folla che marciava sul Campidoglio degli Stati Uniti l'anno scorso. Cassidy Hutchinson, uno dei principali aiutanti della sua amministrazione, testimonia e racconta l'accaduto. "Il presidente Trump ha detto qualcosa del tipo: 'sono il presidente, portami al Campidoglio ora', al che Bobby (agente dei servizi segreti) ha risposto: 'signore, dobbiamo tornare nell'ala ovest'. Il presidente a quel punto si è allungato verso la parte anteriore del veicolo per afferrare il volante", queste le parole della giovane donna. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

