Assalto a Capitol Hill, cosa sappiamo sulla nuove accuse contro Trump (Di mercoledì 29 giugno 2022) Piovono nuove gravi accuse contro l’ex Presidente Donald Trump in merito all’Assalto al Campidoglio da parte dei suoi sostenitori risalente al 6 gennaio 2021. Il comitato ristretto della Camera che indaga sull’insurrezione si è riunito di nuovo martedì per un’udienza che ha visto, come assoluta protagonista, Cassidy Hutchinson. L’ex collaboratrice della Casa Bianca ai tempi InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 29 giugno 2022) Piovonogravil’ex Presidente Donaldin merito all’al Campidoglio da parte dei suoi sostenitori risalente al 6 gennaio 2021. Il comitato ristretto della Camera che indaga sull’insurrezione si è riunito di nuovo martedì per un’udienza che ha visto, come assoluta protagonista, Cassidy Hutchinson. L’ex collaboratrice della Casa Bianca ai tempi InsideOver.

Pubblicità

repubblica : Assalto a Capitol Hill, la super-testimone: 'Trump cercò di prendere la guida dell'auto presidenziale per andare al… - RaiNews : 'Non me ne frega un ca... se sono armati. Portate via i maledetti metal detector. Lasciate che la mia gente entri.… - petergomezblog : la testimonianza dell'ex assistente del capo dello staff della Casa Bianca, Cassidy Hutchinson: “Donald Trump volev… - AntonioFraschi : RT @repubblica: Assalto a Capitol Hill, la super-testimone: 'Trump cercò di prendere la guida dell'auto presidenziale per andare alla prote… - Perla19733917 : RT @eziomauro: Assalto a Capitol Hill, la super-testimone: 'Trump voleva andare alla protesta e cercò di prendere la guida dell'auto presid… -