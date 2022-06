ASCOLTI TV 28 GIUGNO 2022 | VINCE MONTECARLO 15 | 1% | SONO SOLO FANTASMI 13% | BENE LOVE MI 10% E DALLA STRADA AL PALCO 7 | 5% | PAPERISSIMA SPRINT 16 | 2% BATTE LE TECHE 15 | 7%

(Di mercoledì 29 giugno 2022)TV 28· Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 Mattina – 620 15.12Tg1 – 913 20.31UnoMattina Estate – 702 16.03Camper – 1300 13.76Tg1 – 2811 23.12Don Matteo – 1130 10.74Don Matteo – 1249 14.42Sei Sorelle – 981 12.30Tg1 – xTg1 Economia – xEstate in Diretta – 1581 18.41Reazione a Catena – 2581 24.90Reazione a Catena – 3601 27.80Tg1 – 3738 24.34Tè – 2714 15.73C’era una Volta a– 2431 15.10 1013 11.46 151 9.13 1933 19.82Porta a Porta – 1048 9.35 + 534 10.15 Prima Pagina – xTg5 – 1063 23.72Morning News – 829 20.59Morning News – 772 18.80Forum (R) – 1321 19.13Tg5 – 2824 24.15Beautiful – 2426 20.59Una Vita – 2161 20.79Un Altro Domani – 1583 17.85Brave and Beautiful – 1502 ...

