Arrivano in Italia 70 soldati americani. Ecco la mappa delle basi militari Nato e Usa (Di mercoledì 29 giugno 2022) Gli Stati Uniti aumenteranno la loro presenza militare in Europa e in Italia in particolare, ha detto oggi il presidente americano Joe Biden dal vertice Nato di Madrid. Saranno 70 i soldati statunitensi che arriveranno nel nostro paese, ha poi chiarito il premier Mario Draghi, spiegando che andranno a potenziare un sistema di difesa antiaerea già in programma. Negli ultimi anni la presenza militare degli americani in Italia si è molto allargata. Nel 2013, le basi con presenza Usa in Italia erano 59. Adesso sono salite a circa 120, ma ve ne sarebbero un’altra ventina tenute segrete per motivi di sicurezza. In tutto, nel 2019 erano nel nostro paese 12.902 militari statunitensi: 3.055 dell’esercito, 3.992 della marina, 318 dei marines e 4.636 ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 29 giugno 2022) Gli Stati Uniti aumenteranno la loro presenza militare in Europa e inin particolare, ha detto oggi il presidente americano Joe Biden dal verticedi Madrid. Saranno 70 istatunitensi che arriveranno nel nostro paese, ha poi chiarito il premier Mario Draghi, spiegando che andranno a potenziare un sistema di difesa antiaerea già in programma. Negli ultimi anni la presenza militare degliinsi è molto allargata. Nel 2013, lecon presenza Usa inerano 59. Adesso sono salite a circa 120, ma ve ne sarebbero un’altra ventina tenute segrete per motivi di sicurezza. In tutto, nel 2019 erano nel nostro paese 12.902statunitensi: 3.055 dell’esercito, 3.992 della marina, 318 dei marines e 4.636 ...

