Arriva “Bugatti”, il primo singolo in spagnolo di Aida Yespica (Di mercoledì 29 giugno 2022) MILANO (ITALPRESS) – Debutta Bugatti, con uscita contemporanea su tutte le principali piattaforme digitali e distribuito da Ada Music Italy il primo singolo cantato da Aida Yespica, la nota ex modella, show girl di origine venezuelana.Bugatti, primo singolo di Aida Yespica, irrompe nel panorama musicale italiano e si candida di diritto tra i tormentoni dell’estate 2022. Il brano prodotto in Miami style da Max Calo (nominato agli Grammy Awards) e scritto da Fridah è una melodia Reggaeton con testo in spagnolo che strizza l’occhio alla musica Pop. Caratterizzato da sonorità tipicamente latine ma con influssi di musica elettronica, il brano ha intensità sonore coinvolgenti e delicate che richiamano alla ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 giugno 2022) MILANO (ITALPRESS) – Debutta, con uscita contemporanea su tutte le principali piattaforme digitali e distribuito da Ada Music Italy ilcantato da, la nota ex modella, show girl di origine venezuelana.di, irrompe nel panorama musicale italiano e si candida di diritto tra i tormentoni dell’estate 2022. Il brano prodotto in Miami style da Max Calo (nominato agli Grammy Awards) e scritto da Fridah è una melodia Reggaeton con testo inche strizza l’occhio alla musica Pop. Caratterizzato da sonorità tipicamente latine ma con influssi di musica elettronica, il brano ha intensità sonore coinvolgenti e delicate che richiamano alla ...

