Armi in casa, 28enne di Benevento scarcerato (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Era finito in carcere in seguito a una perquisizione della Squadra Volante della Questura di Benevento, la notte di sabato, quando i militari avevano rinvenuto in casa una pistola con matricola brasa oltre ad un’ascia ma anche numerosi coltelli ed un manganello. Nei guai Roberto Cella, un 27enne, già sottoposto agli arresti domiciliari. L’uomo, difeso dall’avvocato Antonio Leone, è comparso questa mattina davanti al gip Loredana Camerlengo, e ha negato ogni addebito. Il giudice ha revocato gli arresti e scarcerato il 28enne, adottando la misura cauteare dei domiciliari. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Era finito in carcere in seguito a una perquisizione della Squadra Volante della Questura di, la notte di sabato, quando i militari avevano rinvenuto inuna pistola con matricola brasa oltre ad un’ascia ma anche numerosi coltelli ed un manganello. Nei guai Roberto Cella, un 27enne, già sottoposto agli arresti domiciliari. L’uomo, difeso dall’avvocato Antonio Leone, è comparso questa mattina davanti al gip Loredana Camerlengo, e ha negato ogni addebito. Il giudice ha revocato gli arresti eil, adottando la misura cauteare dei domiciliari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sì alle armi anche fuori casa, la Corte suprema americana ha bocciato le restrizioni al porto d'armi a New York che… - GiovaQuez : La Corte Suprema Usa in una settimana invalida una legge dello Stato di NY risalente a 108 anni fa che limitava la… - anteprima24 : ** Armi in casa, 28enne di ##Benevento scarcerato ** - GramsciAG : RT @stefaniatalpo: D'Orsi, col nasino all'insù tipico del 'so tutto io, dal fresco di casa mia',dice che bisogna smettere di dare armi all'… - TheForgottenM13 : @Pens1er0L1ber0 @AlbanoNicola @jimmomo @freedomclub_tk No. Ma uno scontro diretto con le forze nato Mosca non lo av… -