Ariete ha tradito Jenny De Nucci? Spunta un video che potrebbe contenere delle rivelazioni (Di mercoledì 29 giugno 2022) Jenny De Nucci alcune ore fa ha confermato la rottura con Ariete, scrivendo un lungo post dove chiede rispetto per non rivelando i motivi della rottura (sui social si vociferava da settimane). Ariete ha tradito Jenny De Nucci? Spunta un video Io e Arianna non stiamo più insieme, vi chiedo gentilmente di non taggarmi più... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 29 giugno 2022)Dealcune ore fa ha confermato la rottura con, scrivendo un lungo post dove chiede rispetto per non rivelando i motivi della rottura (sui social si vociferava da settimane).haDeunIo e Arianna non stiamo più insieme, vi chiedo gentilmente di non taggarmi più... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

blogtivvu : Ariete ha tradito Jenny De Nucci? Spunta un video che potrebbe contenere delle rivelazioni - marieleserie : @buixdigiorno poi non ho detto ARIETE SICURO HA TRADITO JENNY, ho detto che mi sta sul cazzo - soliteepare : @__francamente ma chi ha detto che ariete ha tradito jenny? - Giadahsospesap1 : RT @eg0eccentrica: IN CHE SENSO ARIETE HA TRADITO JENNY CON UN’ATTRICE DELL’AMICA GENIALE?!?!? - eg0eccentrica : IN CHE SENSO ARIETE HA TRADITO JENNY CON UN’ATTRICE DELL’AMICA GENIALE?!?!? -