Aria Condizionata, attenzione a questi sintomi: ecco i disturbi che provoca (Di mercoledì 29 giugno 2022) È importante sapere che l’Aria Condizionata non fa bene alla salute, provoca dei disturbi e per questo motivo bisogna stare attenti: ecco i sintomi più comuni tra coloro che sono esposti quotidianamente. Hai mai sentito “mal di Aria Condizionata?”. È uno dei virus più frequenti, soprattutto durante la bella stagione. Si tratta di quella fastidiosa ed innaturale sensazione causata dal rimanere in casa o in un luogo chiuso troppo a lungo sotto l’influenza di un condizionatore d’Aria. Questa sensazione non è rara. Andiamo a conoscere le conseguenze ed i sintomi. fonte foto: AnsaSebbene l’Aria Condizionata sia spesso utile a persone che soffrono il cado ed è ... Leggi su chenews (Di mercoledì 29 giugno 2022) È importante sapere che l’non fa bene alla salute,deie per questo motivo bisogna stare attenti:più comuni tra coloro che sono esposti quotidianamente. Hai mai sentito “mal di?”. È uno dei virus più frequenti, soprattutto durante la bella stagione. Si tratta di quella fastidiosa ed innaturale sensazione causata dal rimanere in casa o in un luogo chiuso troppo a lungo sotto l’influenza di un condizionatore d’. Questa sensazione non è rara. Andiamo a conoscere le conseguenze ed i. fonte foto: AnsaSebbene l’sia spesso utile a persone che soffrono il cado ed è ...

Pubblicità

CottarelliCPI : Viaggio sul regionale veloce Milano-Genova. Aria condizionata in un solo vagone (strapieno) e gabinetti che non fun… - Luxgraph : Energia elettrica, prezzi alle stelle: anche l’ospedale riduce l’aria condizionata (e fa indossare le t-shirt)… - Pegro96 : RT @CottarelliCPI: Viaggio sul regionale veloce Milano-Genova. Aria condizionata in un solo vagone (strapieno) e gabinetti che non funziona… - Andrjy1 : @CottarelliCPI Aria condizionata?? Non dovevamo chiuderla? - code_red_now : RT @francycognato: TANIA e RYAN dopo la visita e la vaccinazione Si rilassano al fresco dell'aria condizionata e sembrano dire 'noi da qui… -