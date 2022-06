Antonella Clerici | l’annuncio che sconvolge i fan | le condizioni della presentatrice

(Di mercoledì 29 giugno 2022)ha annunciato di essere risultata positiva al Coronavirus. Ecco come sta l’amatissimadi E’ sempre Mezzogiorno Dopo Amadeus, che negli stessi giorni ha annunciato la sua positività,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

Pubblicità

ciccio_1990 : Laura Pausini Sorpresa ad Antonella Clerici - PauTUBE - zazoomblog : Antonella Clerici l’annuncio ufficiale che i fan aspettavano – FOTO - #Antonella #Clerici #l’annuncio - francobus100 : Antonella Clerici positiva al Covid: come sta la conduttrice - ___ManiFesTo : RT @ThePopulist3: Volevo dire a @repubblica,non me ne frega un cazzo che Antonella Clerici sia positiva al #Covid! Che prendano giudizio e… - SLN_Magazine : Antonella Clerici ha il Covid: 'Prima o poi tocca a tutti...'. Leggi l'articolo cliccando qui ??… -

... da Carlo Conti e Milly Carlucci, da Mara Venier (che vedremo anche in prima serata) a Bruno Vespa, da Eleonora Daniele ad Alberto Matano,, Serena Bortone, Marco Liorni e Flavio ...Tra questi, Alessia Marcuzzi, Elisa Isoardi, Elisabetta Gregoraci, Angela Melillo, Monica Setta e. Una utente, invece, ha commentato il post citando Renzo Arbore, con cui Venier ha ...Anniversario di matrimonio.. social. Mara Venier e Nicola Carraro festeggiano 16 anni di matrimonio: da quel 28 giugno 2006 non si sono mai lasciati e, oggi, la conduttrice di Domenica In ...Sono sempre stata molto irrequieta, ho cambiato casa quasi ogni anno, ma ora sento di aver trovato il mio posto del cuore. In queste ore abbiamo appreso una notizia che ha lasciato i fan dei programmi ...