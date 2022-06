Antoine de Saint-Exupéry | la storia dell’aviatore de “Il Piccolo Principe”

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Il 29 giugno del 1900 nasce a Lione, in Francia, l’autore di un dei libri più celebri in tutto il mondo:de; il testo è Le Petit Prince (Il) un racconto all’apparenza per bambini, ma con una morale estremamente profonda da essere in grado di insegnare qualcosa anche ai lettori più adulti. In tanti affermano con certezza che dietro all’aviatore protagonista de Ilci sia proprio lo stesso autore del testo; e che questo racconto così intenso, che affronta temi quale: l’amore, l’amicizia e la morte, sia in realtà una sorta di autobiografia dide. Intimo e allo stesso tempo ecclettico, capace di volare in alta quota e contemporaneamente di ...