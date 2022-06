Antistaminici in gravidanza | si possono prendere? Rischi e alternative naturali

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Le allergie sono le principali malattie croniche che hanno una prevalenza che va dal 10% al 40% della popolazione, in base alla stagione e alle zone. Per trattare questo tipo di condizione e alleviarne i sintomi glisono i farmaci maggiormente utilizzati. In, però, l’assunzione di qualsiasi tipo di farmaco è sempre uno considerando gli effetti teratogeni (responsabili di anomalie o malformazioni) che questiavere sul feto. Come comportarsi considerando che il 20% delle donne insoffre di allergie respiratorie? Sono numerosi gli studi e le ricerche che affrontano il problema dell’assunzione diine i risultati sembrano essere rassicuranti, ma ad alcune condizioni. È quindi importante inquadrare ...