Ancelotti | «Quello che ha fatto Van Basten rimane alla gente» – VIDEO?

Le parole di Carlo Ancelotti su Marco Van Basten: «Quello che ha fatto rimane alla gente come le giocate di Maradona» Ecco l'estratto di una vecchia intervista di Carlo Ancelotti in cui parla di Marco Van Basten e delle sue qualità: «La cosa che mi impressionava di più di Van Basten era l'agilità dentro un fisico molto forte e potente. Nonostante le difficoltà che ha avuto per l'incidente ha dimostrato grande potenzialità. Era uno che non drammatizzava mai e ha accettato con serenità il ritiro. Van Basten tecnicamente non era un fenomeno, era un fenomeno in tutto il resto: prima di tutto dalla potenza che riusciva a esprimere il suo fisico, in secondo luogo l'agilità di questo ...

