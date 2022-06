Anarchico italiano arrestato ad Atene, era ricercato dal 2011 (Di mercoledì 29 giugno 2022) . Dovrà scontare una condanna a 6 anni di carcere Grazie ad una operazione congiunta tra polizia greca e i carabinieri del Ros, è stato arrestato un 39enne italiano, ritenuto un Anarchico-insurrezionalista. L’uomo di origine milanese si trovava ad Atene e dal 2011 era ricercato perché condannato nel nostro paese a 6 anni di reclusione per devastazione, saccheggio e danneggiamento. Tali reati furono commessi dall’uomo in occasione dei violenti scontri con le forze dell’ordine avvenuti a Roma il 15 ottobre 2011, durante la manifestazione nazionale della ‘Giornata dell’Indignazione’. In quell’occasione a piazza San Giovanni venne assaltato e incendiato un mezzo dell’arma dei carabinieri mentre era in servizio di ordine pubblico. Leggi anche: BRIGATE ROSSE, OGGI SI SAPRÀ ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 29 giugno 2022) . Dovrà scontare una condanna a 6 anni di carcere Grazie ad una operazione congiunta tra polizia greca e i carabinieri del Ros, è statoun 39enne, ritenuto un-insurrezionalista. L’uomo di origine milanese si trovava ade daleraperché condannato nel nostro paese a 6 anni di reclusione per devastazione, saccheggio e danneggiamento. Tali reati furono commessi dall’uomo in occasione dei violenti scontri con le forze dell’ordine avvenuti a Roma il 15 ottobre, durante la manifestazione nazionale della ‘Giornata dell’Indignazione’. In quell’occasione a piazza San Giovanni venne assaltato e incendiato un mezzo dell’arma dei carabinieri mentre era in servizio di ordine pubblico. Leggi anche: BRIGATE ROSSE, OGGI SI SAPRÀ ...

