Amici 21, ex protagonista del talent approda nella prossima edizione di Tu si que vales al posto di Giulia Stabile? (Di mercoledì 29 giugno 2022) Giulia Stabile – ballerina e vincitrice di Amici 20 -, è stata una delle protagoniste della scorsa edizione di Tu si que vales, in cui ha ricoperto il ruolo di co – conduttrice. Stando però alle ultime indiscrezioni la Stabile potrebbe non fare più parte della prossima edizione del programma, e al suo posto potrebbe arrivare un altro volto di Amici, che quest'anno è arrivato alla puntata finale. Stiamo parlando del cantante Albe, all'anagrafe Alberto La Malfa, che ad Amici 21 oltre che per le sue doti, si è fatto conoscere e apprezzare per la sua simpatia e il suo carisma. A dare la notizia era stato prima Davide Maggio e poi Amedeo Venza: Grande rivoluzione nel cast di Tu si que vales.

