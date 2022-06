Ambra Lombardo | su Kikò Nalli | “Mi ha cercato prima delle mie nozze”

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Nota in particolar modo per la sua partecipazione al Grande Fratello,è tornata nuovamente al centro dell’attenzione. La donna, infatti, ha recentemente parlato del suo ex, conosciuto durante la loro esperienza al GF. “Mi hamie” – Dopo pochi giorni dalle suecon Lorenzo Cascino, precisamente il L'articolo