Ambientalisti sul Gra di Roma, il nuovo blitz: "Blocchiamo le auto per salvare la Terra dalla crisi climatica" (Di mercoledì 29 giugno 2022) Nel giorno di festa nella capitale in onore dei santi patroni, un manipolo di giovani crea un muro umano alle 8 di mattina. Le loro buone ragioni sono le stesse del movimento Friday for Future. Ma è la forma della protesta a ottenere l'effetto opposto. Cronaca di una giornata... Leggi su repubblica (Di mercoledì 29 giugno 2022) Nel giorno di festa nella capitale in onore dei santi patroni, un manipolo di giovani crea un muro umano alle 8 di mattina. Le loro buone ragioni sono le stesse del movimento Friday for Future. Ma è la forma della protesta a ottenere l'effetto opposto. Cronaca di una giornata...

Pubblicità

brubagher : Non sapevo che i cambiamenti climatici fossero dovuti al GRA e che la coscienza ambientale si debba imporre con la… - Guglielmo_61 : Arriverà il giorno in cui, giustamente, qualcuno si incazzerà per davvero e altri si faranno molto male. Questi 'am… - Damianodanny1 : Blitz ambientalisti sul Gra 8 in Questura Oggi nuovo blocco del GRA Chiedere Governo di adottare misure adatte a… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Blitz ambientalisti sul Gra: Ultima generazione, 8 in Questura. Oggi nuovo blocco del Grande raccordo anulare #ANSA http… - eretico_l : RT @MeleoFernando: @eretico_l @PaolaSimonin @laperlaneranera @ChicQ71 @modamanager @ACCEDIALSITO @Anna302478978 @Returned83 @Hero9004 @Smit… -