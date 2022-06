All’insegna del bello con Fabrizio Zampetti: la nuova casa del bon vivant (Di mercoledì 29 giugno 2022) Fabrizio Zampetti è un immobiliarista di fama internazionale, ma definirlo solo così è perfino riduttivo. Più che altro è un bon vivant (come si definiva Gianni Agnelli) che “generosamente” cerca di trasferire sul prossimo il gusto della vita, del piacere, delle cose belle, non per questo necessariamente costose. Ed eccoci a casa sua. L’avevamo già L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 29 giugno 2022)è un immobiliarista di fama internazionale, ma definirlo solo così è perfino riduttivo. Più che altro è un bon(come si definiva Gianni Agnelli) che “generosamente” cerca di trasferire sul prossimo il gusto della vita, del piacere, delle cose belle, non per questo necessariamente costose. Ed eccoci asua. L’avevamo già L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

Conad : L’Assemblea di Bilancio di Conad ci conferma come prima insegna della GDO italiana, con una quota di mercato del 15… - UgoNihil : @SNazismo Continua la campagna dell’odio generazionale iniziata da Monti e Fornero all’insegna del neoliberismo. Su… - AsugiFVG : ??Estate in movimento, la salute non va mai in vacanza! Moltissime attività e corsi motori tutti gratuiti per un'es… - LuciaBisogno99 : #Italia ???? #Sorrento ?? vacanza all’insegna della sostenibilità e del turismo dei giovani con pausa caffè ?? - TuriCaggegi : RT @FocuSicilia: Meno consumo di acqua, meno necessità di manodopera, minori costi di produzione. Il ritorno del riso in Sicilia è all'inse… -