Alla vedova di Amato Lamberti consegnata la Medaglia della città di Napoli (Di mercoledì 29 giugno 2022) di Monica De Santis “Sono particolarmente felice di essere qui nonostante la concomitanza del consiglio comunale sul bilancio – ha dichiarato il Sindaco Manfredi – perché ritengo fondamentale ricordare la figura di Amato Lamberti, che oltre ad essere stato un esponente politico di alto livello, è stato un grande innovatore, rappresentante proprio di quella Napoli innovatrice che supera i luoghi comuni sulla nostra città. Il lavoro che ha fatto Amato Lamberti è un lavoro rivoluzionario se lo inquadriamo nel contesto temporale in cui è avvenuto. Prima come Rettore e ora come Sindaco voglio sostenere fortemente questa iniziativa ed il laboratorio che Amato Lamberti ha fondato e che oggi ha avuto una evoluzione importante, tanto da diventare uno dei punti ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 29 giugno 2022) di Monica De Santis “Sono particolarmente felice di essere qui nonostante la concomitanza del consiglio comunale sul bilancio – ha dichiarato il Sindaco Manfredi – perché ritengo fondamentale ricordare la figura di, che oltre ad essere stato un esponente politico di alto livello, è stato un grande innovatore, rappresentante proprio di quellainnovatrice che supera i luoghi comuni sulla nostra. Il lavoro che ha fattoè un lavoro rivoluzionario se lo inquadriamo nel contesto temporale in cui è avvenuto. Prima come Rettore e ora come Sindaco voglio sostenere fortemente questa iniziativa ed il laboratorio cheha fondato e che oggi ha avuto una evoluzione importante, tanto da diventare uno dei punti ...

Pubblicità

Ale_Zena_IT : @napo @CBugliano Bene ma si potrebbe fare meglio. Anonimizzare l'incidente alla vedova Battacci, il documento non è… - declassata : La vedova di mio padre ha insistito per gestire l’azienda alla sua morte. In 10 mesi ha rubato 70k e svalutato l’az… - emmegidi77 : @Cambiacasacca Condoglianze. Cerca di stare il più vicino possibile ai pargoli e alla vedova. Non so se la causa si… - iammiammsimo : @petergomezblog @fattoquotidiano Ormai li considerate solo voi del fatto, qualche vedova e taluni cretini che credo… - NapoliOpen : News #Napoli @OpenNapoli: 'Medaglia della città di Napoli alla vedova di Amato Lamberti' -