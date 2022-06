(Di mercoledì 29 giugno 2022) “La riunione odierna del Consiglio è stata caratterizzata dall’ingresso di ben 30, tra i quali leItalia,4Mobility,, Tmt International e Cil Impianti e costruzioni, gli enti di formazione Università degli Studi di Verona, Its InfoMobPMO di Palermo e Itis Marconi di Verona ed il porto finlandese di Turku. Queste importantissime adesioni, che consentono addi arrivare a rappresentare quasi 52 miliardi € diaggregato e circa 220 mila lavoratori, ci permettono di proseguire nel percorso di evoluzione della cultura del trasporto e della logistica, al fine di riconoscere maggiore dignità e credibilità ad un settore così strategico sul pianoo-economico. E’ davvero un orgoglio vedere ...

Pubblicità

Il Denaro

...stazione e i carabinieri di Arcore hanno provveduto a bloccare il trio con ancora il bottinole ...) "Sud strategico per Italia"LOGISTICA/ Di Caterina (): infrastrutture al Sud cruciali per la ripartenza Tper ha infatti ...- è diffuso in modo uniforme sull'intera rete cittadina degli autobus e fa sì che Bologna sia oggi... Alis, fra i 30 nuovi soci Vodafone, Snam e Tecno. Di 52 mld di fatturato complessivo delle aziende associate - Ildenaro.it “La riunione odierna del Consiglio è stata caratterizzata dall’ingresso di ben 30 nuovi Soci, tra i quali le aziende Vodafone Italia, Snam4Mobility, Tecno, Tmt International e Cil Impianti e costruzio ...Il nuovo videoclip musicale dei NowhereJam è stato girato nel Parco Borletti di Origgio oltre che nelle spiagge della California. I NowhereJam sono Il nuovo videoclip musicale dei NowhereJam è stato g ...