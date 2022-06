Alicia Keys, l’avete mai vista senza trucco? | Foto pazzesca (Di mercoledì 29 giugno 2022) Avete mai visto Alicia Keys senza trucco? La Foto della cantante ha scatenato una valanga di reazioni da parte dei fan, guardatela. La celebre artista internazionale ha conquistato il mondo con la sua voce straordinaria. Eppure vi siete mai chiesti com’è senza il trucco e parrucco delle occasioni mondane? Il suo è uno dei nomi L'articolo Alicia Keys, l’avete mai vista senza trucco? Foto pazzesca chemusica.it. Leggi su chemusica (Di mercoledì 29 giugno 2022) Avete mai visto? Ladella cantante ha scatenato una valanga di reazioni da parte dei fan, guardatela. La celebre artista internazionale ha conquistato il mondo con la sua voce straordinaria. Eppure vi siete mai chiesti com’èile parrucco delle occasioni mondane? Il suo è uno dei nomi L'articolomaichemusica.it.

Pubblicità

harmiione_ : @InsideGH_ +100 Freddie -75 Nino Bravo +50 Alicia Keys -25 Madonna - LauraElle89 : @rockonitalia @aliciakeys Assoluta, Alicia Keys. Bell’articolo ???? - LauraElle89 : RT @rockonitalia: [Reportage Live] ALICIA KEYS a Milano: una regina senza un ego smisurato. #aliciakeys ??????? - NelsonEvencio : Como diria a cantora e corredora Alicia Keys: “ No one, no one, no one” - ParliamoDiNews : Alicia Keys, in concerto ad Assago, ha diffuso frequenze e vibrazioni da Girl on fire | Vanity Fair Italia… -