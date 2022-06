Alessia Marcuzzi: «Coletta ha detto che sono la più energetica, quindi mi tocca fare boom» (Di mercoledì 29 giugno 2022) Alessia Marcuzzi Se n’è parlato tanto di Alessia Marcuzzi a Rai 2, tra le novità di rilievo della prossima stagione tv, ora parla lei. Ecco le prime dichiarazioni dell’ex conduttrice Mediaset nell’insolita veste di volto Rai: “Arrivo in Rai con grande entusiasmo (…) Il direttore Stefano Coletta ha detto ‘è la donna più energetica che io conosca’, quindi adesso ho una responsabilità pazzesca. Mi tocca fare proprio dei boom, anzi boomerissima“ ha dichiarato in occasione della presentazione dei palinsesti autunnali Rai, tenutasi ieri a Milano. boomerissima la vedrà in prima serata su Rai 2 dal 22 novembre; tutte le informazioni sul programma le trovate qui, la ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 29 giugno 2022)Se n’è parlato tanto dia Rai 2, tra le novità di rilievo della prossima stagione tv, ora parla lei. Ecco le prime dichiarazioni dell’ex conduttrice Mediaset nell’insolita veste di volto Rai: “Arrivo in Rai con grande entusiasmo (…) Il direttore Stefanoha‘è la donna piùche io conosca’,adesso ho una responsabilità pazzesca. Miproprio dei, anzierissima“ ha dichiarato in occasione della presentazione dei palinsesti autunnali Rai, tenutasi ieri a Milano.erissima la vedrà in prima serata su Rai 2 dal 22 novembre; tutte le informazioni sul programma le trovate qui, la ...

Pubblicità

Raiofficialnews : Alessia Marcuzzi arriva in #Rai con il suo entusiasmo contagioso e con #Boomerissima, il grande gioco delle generaz… - marcoluci1 : RT @Nic_dls00: ALESSIA MARCUZZI: ARRIVO IN RAI CON ENTUSIASMO. BOOMERISISMA È UNA MIA IDEA #Boomerissima #AlessiaMarcuzzi #AscoltiTv #palin… - modamadeinitaly : Regali di Natale 2021: Tips e Idee Regalo dal blog di Alessia Marcuzzi - infoitcultura : Alessia Marcuzzi su Rai2, dal 22 novembre 'Boomerissima' - infoitcultura : Alessia Marcuzzi approda in Rai con “Boomerissima” -