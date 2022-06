Alec Baldwin, la figlia Ireland: «Sono stata violentata e ho abortito» (Di mercoledì 29 giugno 2022) Per anni ha custodito un doloroso segreto, nascondendolo persino al padre Alec Baldwin. Ma oggi Ireland Baldwin ha deciso che è arrivato il momento di parlarne sul suo canale TikTok per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’aborto. Dopo la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di annullare la sentenza sul caso Roe v. Wade che nel 1973 legalizzò l’aborto, la modella ha voluto condividere con i suoi fan un momento difficile della sua vita che la segnò profondamente. «Sono stata violentata quando ero adolescente, ero completamente priva di sensi quando è successo, questa cosa ha cambiato la mia vita – racconta Ireland Baldwin sui social –. Non l’ho detto a nessuno tranne che ad un’infermiera che mi ha curata, neanche ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 29 giugno 2022) Per anni ha custodito un doloroso segreto, nascondendolo persino al padre. Ma oggiha deciso che è arrivato il momento di parlarne sul suo canale TikTok per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’aborto. Dopo la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di annullare la sentenza sul caso Roe v. Wade che nel 1973 legalizzò l’aborto, la modella ha voluto condividere con i suoi fan un momento difficile della sua vita che la segnò profondamente. «quando ero adolescente, ero completamente priva di sensi quando è successo, questa cosa ha cambiato la mia vita – raccontasui social –. Non l’ho detto a nessuno tranne che ad un’infermiera che mi ha curata, neanche ...

Pubblicità

infoitcultura : Alec Baldwin, la figlia Ireland: «Sono stata violentata e ho abortito» - infoitcultura : “Sono stata violentata e ho abortito”: le parole dolorose di Ireland Baldwin, figlia di Alec e… - Piergiulio58 : Woody Allen ad Alec Baldwin: “Ancora un film, poi vediamo. Forse sarà l’ultimo. Non sento più il brivido e non mi d… - suffragettecine : RT @LaStampa: Woody Allen ad Alec Baldwin: “Ancora un film, poi vediamo. Forse sarà l’ultimo. Non sento più il brivido e non mi diverto più… - LaStampa : Woody Allen ad Alec Baldwin: “Ancora un film, poi vediamo. Forse sarà l’ultimo. Non sento più il brivido e non mi d… -