Al via in Sicilia le finali nazionali di biliardo specialità pool

Barcellona Pozzo di Gotto (Me), 29 giu. (Adnkronos) - Entrano nel vivo, nella splendida cornice di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), le finali nazionali di biliardo specialità pool 8/15, con le prime gare per le serie B e C disputate nella mattinata. Vanno avanti i 16 atleti vincitori delle due categorie, gli altri avranno una seconda chance tra stasera e domani. Le prime gare della serie A sono previste per il pomeriggio di oggi, mentre le teste di serie delle tre categorie inizieranno a competere domani. Organizzate dalla Fibis (Federazione italiana biliardo sportivo) presso la sala Infinity, le finali nazionali vedono in gara Lazio, Triveneto e Sicilia per un totale 144 atleti. Prove quotidiane fino a sabato quando verranno ...

