Al Museo Dohrn gli squali del Mediterraneo Danovaro | Mostra unica su una specie da proteggere

La Stazione Zoologica Anton Dohrn presenta la prima Mostra temporanea del Museo Darwin-Dohrn (Villa Comunale di Napoli) "squali del Mediterraneo", un viaggio tra reperti delle collezioni storiche, repliche di esemplari attuali e fossili per conoscere il meraviglioso mondo degli squali e la necessità di proteggerli. La Mostra, allestita nella Sala Bernardi, è stata inaugurata oggi, mercoledì 29 giugno 2022, in un incontro introdotto dal presidente SZN Roberto Danovaro e incentrato sulla presentazione del focus "squali del Mediterraneo e progetti di tutela della Stazione Zoologica Anton Dohrn" di Massimiliano Bottaro, esperto europeo di squali del

