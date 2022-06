Adinolfi contro il logo del Giubileo: “Ma è un Gay pride?”. Ecco quale è il significato del simbolo. Chi lo ha scelto? Papa Francesco (Di mercoledì 29 giugno 2022) Sui social è scontro sul logo del Giubileo del 2025, ma a sceglierlo è stato Papa Francesco. Mario Adinolfi non ci sta e sul suo profilo Twitter attacca pesantemente: “Ma, porca pupazza, è il Giubileo o un Gay pride? Proprio l’arcobaleno dovevano scegliere nel logo? Comunque, sia chiaro, io sono quello blu: l’ultimo del trenino”. I suoi stessi follower non sono d’accordo: “Nel 2000 non era anche quello un logo arcobaleno? Io non ci vedo nessun problema. La Chiesa è casa di tutti, come Gesù stesso che è entrato in casa e in relazione con tutti, dai primi della società, fino all’ultimo (scartato dagli altri, ma non da lui)”. Polemiche a parte, quali sono i fatti? Giacomo Travisani, vincitore del Concorso internazionale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Sui social è ssuldeldel 2025, ma a sceglierlo è stato. Marionon ci sta e sul suo profilo Twitter attacca pesantemente: “Ma, porca pupazza, è ilo un Gay? Proprio l’arcobaleno dovevano scegliere nel? Comunque, sia chiaro, io sono quello blu: l’ultimo del trenino”. I suoi stessi follower non sono d’accordo: “Nel 2000 non era anche quello unarcobaleno? Io non ci vedo nessun problema. La Chiesa è casa di tutti, come Gesù stesso che è entrato in casa e in relazione con tutti, dai primi della società, fino all’ultimo (scartato dagli altri, ma non da lui)”. Polemiche a parte, quali sono i fatti? Giacomo Travisani, vincitore del Concorso internazionale ...

GaetanoBresci9 : RT @stefanobellelli: Il pubblico peccatore e bigamo adultero 'Adinolfi', dedito ai peccati di gola e allo sperpero di grandi somme nel gioc… - L_Luca0 : Adinolfi quando vede un vero arcobaleno grida contro il cielo “LOBBY GAY NON MI AVRETE MAI!” E si chiude in casa sb… - stefanobellelli : Il pubblico peccatore e bigamo adultero 'Adinolfi', dedito ai peccati di gola e allo sperpero di grandi somme nel g… - imarealmoon : @fauci78 L'ultimo appoggia Salvini, Adinolfi & co., movimenti pro-vita, ed è contro il Ddl Zan ?? - IlPolemista4 : @marioadinolfi Adinolfi contro gli arcobaleni. Proprio come Gesù -