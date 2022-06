Addio all’industriale Marcello Berloni | fondò negli anni 50 l’azienda di cucine diventata famosa nel mondo

(Di mercoledì 29 giugno 2022) L’imprenditore, 84, e’ morto questa mattina all’ospedale di Pesaro, dove era ricoverato per una grave malattia. Insieme al fratello Antonio fondo’, alla fine degli’50, una piccola falegnameria che presto divenne una delle fabbriche piu’ affermate a livello internazionale nella produzione di’90,diventa un vero e proprio gruppo industriale, grazie all’acquisizione di altre societa’, nel settore dell’arredamento per uffici e per bagni. La grande recessione internazionale ebbe un impatto significativo sui conti del, che prima della crisi aveva toccato i 200 milioni di fatturato e dava lavoro a 370 addetti. Arrivarono i tagli alle altre produzioni e...

