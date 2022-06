Accendi lo stereo e balla | è questo il segreto della felicità e della giovinezza

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Non c’è niente di più piacevole che sfuggire dallo stress e dal caos quotidiano semplicementendo. Vi sembrerà una follia, qualcosa sicuramente fuori dagli schemi, ma farlo fa bene e a confermarlo è la scienza. E non c’è bisogno di essere dei ballerini provetti per farlo, né tanto meno di relegare questa attività alle sole occasioni di movida. Basta accendere la radio, o scegliere la giusta playlist, e iniziare a danzare sulle note delle canzoni che vengono trasmesse per ritrovare il sorriso, le energie e anche un po’ di. Sono tanti, tantissimi, i benefici dati da questa attività che fa bene al corpo e alla mente. A confermarlo è la scienza e tutte quelle ricerche che negli anni ci hanno portato a credere che danzare, in qualsiasi momentogiornata, può davvero cambiare il modo di vedere le cose. Non ...

