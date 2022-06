Aborto, non solo Usa: il diritto in pericolo anche in Europa. Malta, Polonia, Ungheria: la classifica degli Stati peggiori (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il diritto all’Aborto in pericolo, ma non solo negli Stati Uniti. Negli ultimi giorni i media internazionali si sono concentrati sugli Usa, dopo che la Corte Suprema ha revocato la sentenza del 1973 sul caso Roe v. Wade e cancellato il diritto a decidere di interrompere la propria gravidanza. Ma anche la situazione in Europa merita un’attenzione specifica: l’Atlante delle politiche europee sull’Aborto, elaborato nel 2021 dall’European Parliamentary Forum (EPF), mostra una situazione eterogenea in tutto il continente. E, si legge nel report, i dati dimostrano che “l’Europa non è così progressista come potrebbe sembrare“. A causa della profonda diversità tra le nazioni, l’EPF for Sexual and Reproductive Rights ha stilato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ilall’in, ma nonnegliUniti. Negli ultimi giorni i media internazionali si sono concentrati sugli Usa, dopo che la Corte Suprema ha revocato la sentenza del 1973 sul caso Roe v. Wade e cancellato ila decidere di interrompere la propria gravidanza. Mala situazione inmerita un’attenzione specifica: l’Atlante delle politiche europee sull’, elaborato nel 2021 dall’European Parliamentary Forum (EPF), mostra una situazione eterogenea in tutto il continente. E, si legge nel report, i dati dimostrano che “l’non è così progressista come potrebbe sembrare“. A causa della profonda diversità tra le nazioni, l’EPF for Sexual and Reproductive Rights ha stilato ...

