Abbandono di rifiuti a Napoli | rintracciato dalla Municipale

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ statodagli agenti della Poliziadi, appartenenti al reparto di Polizia Investigativa Centrale (P.I.C.), un uomo di etnia rom denunciato perché colto in flagranza di reato ad abbandonare decine di copertoni in un terreno di via del Riposo, adiacente al centro di accoglienza rom comunale. L’indagato aveva lasciato il modulo abitativo assegnato insieme alla sua famiglia, rendendosi irreperibile e sottraendosi in tal modo alle notifiche necessarie per l’esercizio dell’azione penale. Gli agenti della, ricevuta la notizia di rintraccio del soggetto da parte dei carabinieri, hanno provveduto a notificare l’ordinanza di convalida del sequestro dei, l’avviso di garanzia e del rinvio a giudizio, atti ...

