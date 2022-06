A Santa Marinella torna l’appuntamento con #LibrialMare! 

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 29 giugno 2022)– Dopo il successo dell’edizione pilota aSevera, il 1 maggio, Sbs Comunicazione e Il Bagatto propongono nuovamente la kermesse letteraria sulla costa laziale.è per domenica 10 luglio in Piazza Civitavecchia a. “Le emozioni raccolte aSevera il 1 maggio sono state uno stimolo, se non un imperativo, a proporre nuovamente l’evento ” spiega Sheyla Bobba, promotore letterario con SBS Comunicazione. “Sono stati straordinari tutti gli autori che hanno partecipato, il pubblico così interessato è stato una conferma della bontà dell’iniziativa e la collaborazione con Il Bagatto e tutti gli espositori è stata veramente piacevole”. Alessandro è il Deus ex machina delle mostre mercato della zona e di molte piazze romane. ...